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СК возбудил дело против главы города Барабинска
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СК возбудил дело против главы города Барабинска
Общество, 16:33
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СК возбудил дело против главы города Барабинска

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Халатность» в отношении главы города Барабинска Максима Овсянникова. Об этом сообщается на сайте регионального управления СК по Новосибирской области.

Как отмечается в сообщении, по данным следствия, правительство Новосибирской области в 2013 году утвердило региональную программу по переселению граждан из аварийного жилья. Программа финансировалась из местного и областного бюджета, а также из внебюджетных источников. В рамках ее исполнения мэр Барабинска заключил с подрядчиком контракт, по которому он должен был передать городу 46 жилых помещений для переселения жильцов аварийных домов.

В СК отмечают, что до сих пор строительство дома подрядчик не закончил, а квартиры не были переданы в распоряжение администрации Барабинска. Кроме того, недостроенное здание уже имеет дефекты, из-за которых оно может быть не введено в эксплуатацию. Несмотря на эти факторы, Овсянников с 2013 года по 2016 год согласовывал оплату за работу застройщиков, тем самым нарушив условия договора на сумму 37 млн руб.

Как сообщается на сайте администрации Барабинска, Овсянников занимает должность главы города с 26 апреля 2016 года. До этого с 2006 года по 2008 год он был директором управляющей компании жилищно-коммунального хозяйства Барабинска. Затем Овсянников дважды занимал должность главы администрации города: с 2008 года по 2011 год и с 2011 года по 2016 год.

Теги: уголовное дело , Новосибирская область , глава города , Барабинск
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