СМИ узнали о стрельбе по ехавшему на гидроцикле в Черногории россиянину

Неизвестный несколько раз выстрелил из пистолета в россиянина, когда тот катался на гидроцикле у острова Святого Николая рядом с черногорским курортом Будва, сообщает газета Vijesti. По ее информации, в результате происшествия гражданин России не пострадал.
Издание уточняет, что россиянину 29 лет. Его обстреляли в среду, 23 августа.
Россиянин сам заявил в полицию о случившемся. Он уточнил, что в него стреляли с белого катера. Сотрудники полиции Будвы вместе с сотрудниками пограничной службы прибыли на место происшествия, разыскали катер и задержали подозреваемого в стрельбе. Им оказался 29-летний горожанин. Силовики изъяли у него газовый пистолет и пистолет марки Glock, на который мужчина имеет разрешение.
Местные власти выясняют, с какой целью стрелял нападавший, и изучают изъятое у него оружие.
Провести расследование по делу поручили прокуратуре.