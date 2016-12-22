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Мэрия Москвы отказалась согласовать митинг по вопросам градостроительства
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Мэрия Москвы отказалась согласовать митинг по вопросам градостроительства
Общество, 17:01
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Мэрия Москвы отказалась согласовать митинг по вопросам градостроительства

Мэрия Москвы не согласовала марш-митинг по вопросам градостроительства 3 сентября из-за дня траура в память о теракте в Беслане. Об этом РБК сообщил глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столицы Владимир Черников.

«Мы не согласовали это мероприятие. Аргументация у нас достаточно серьезная — день траура. В городе будет ряд серьезных мероприятий, которые будут диссонировать с проведением такого мероприятия именно в этот день», — сказал Черников. Мэрия не может поддержать желание организаторов провести марш-митинг 3 сентября, добавил он.

По словам одного из заявителей акции, сопредседателя московского отделения Партии народной свободы (ПАРНАС) Михаила Шнейдера, организаторы не получили ответ от мэрии, однако 23 августа на оргкомитете обсудили ситуацию и готовы перенести марш-митинг на 2 сентября.

«Сегодня должен быть ответ, но пока никаких звонков из мэрии не было. Мы вчера на оргкомитете обсуждали это: довольно странно, какое отношение имеет день борьбы с террористами и акция другой направленности, но мы готовы перенести ее на 2 сентября», — сказал Шнейдер.

Организаторы 21 августа заявили марш от Страстного бульвара до проспекта Академика Сахарова. После марша планировалось провести митинг, сцена была запрошена на проспекте Сахарова.

Организаторами акции выступили ПАРНАС, «Открытая Россия», партия «5 декабря», политик Дмитрий Гудков. «Участники акции выразят свое отношение к градостроительной политике Москвы — это и экология, и бюджетно-финансовая сфера, и реновация», — рассказывал РБК Шнейдер.

3 сентября в городах России проходят траурные митинги, панихиды, церемонии возложения венков и цветов.

1 сентября 2004 года террористы захватили заложников в школе №1 Беслана. Боевики три дня удерживали 1128 человек в заминированном спортзале школы, они требовали от властей признать независимость Республики Чечня и вывести из нее федеральные войска. На третий день в здании школы прогремели взрывы, возник пожар и произошло частичное обрушение. Заложники начали выбегать из здания школы, а силовики предприняли штурм здания в этот момент. В результате теракта погибли 333 человека, включая спасателей.

Теги: митинг , оппозиция , акция , мэрия , Беслан
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