СКР возбудил пять дел по факту обстрела ДНР и ЛНР украинскими военными

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту артиллерийских обстрелов населенных пунктов, находящихся на территории самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ДНР И ЛНР) украинскими военными. Об этом сообщила пресс-служба СКР.
По данным ведомства, дело было возбуждено по ч.1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны). В СК сообщили, что обстрелы проводились с 14 по 20 августа. Военнослужащие Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины нанесли артиллерийские удары по поселку Донецкий Луганской области, поселку Зайцево Бахмутского района Донецкой области, селу Саханка Новоазовского района Донецкой области, а также по городу Ясиноватая Донецкой области Украины. В результате обстрела пятеро мирных жителей получили ранения.
В СК отметили, что Украина таким образом «нарушила Протокол о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и Меморандума к нему, а также положений Конвенции о защите гражданского населения во время войны и Дополнительного протокола к ней».
В данный момент СК устанавливает все обстоятельства произошедшего, а также «конкретных должностных лиц из числа украинских силовиков», причастных к случившемуся, добавили в ведомстве.
Петр Порошенко 24 августа заявил, что в результате конфликта на востоке Украины погибли более 10 тыс. украинцев. Еще 20 тыс. получили ранения.