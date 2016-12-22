У здания правительства в Киеве взорвался неизвестный предмет

В центре Киева на улице Грушевского взорвался неизвестный предмет, в результате пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба городской полиции.

По данным полиции, информация о взрыве поступила правоохранителям в 14:06. «В результате мужчина и женщина получили телесные повреждения. На месте работают следственно-оперативная группа и эксперты-взрывотехники», — сказано в сообщении.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, информация о пострадавших уточняется.

Кадры с места происшествия публикует издание HromadskeUA. Как уточняет издание, взрыв прогремел между зданием правительства Украины и стадионом «Динамо».

По данным HromadskeUA, полиция для проведения следственных действий перекрыла часть улицы Грушевского. По словам очевидцев, одна женщина была «тяжело ранена», еще один человек получил ранение в голову.