В МВД рассказали о местах дежурства нарядов ДПС по новому регламенту

По новому административному регламенту наряды ДПС будут отслеживать дорожную обстановку в местах, где наиболее часто происходят аварии. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-центре МВД.
«Места для несения службы нарядами ДПС определяются на основании анализа состояния аварийности в конкретной местности, выявления потенциально опасных участков улично-дорожной сети, а также с учетом возникающих осложнений дорожно-транспортной и оперативной обстановки», — рассказал собеседник агентства.
Кроме того, по новому регламенту будут введены нормы, которые обеспечат «надлежащий уровень защищенности граждан» и сведут к минимуму «возможные злоупотребления». Также документ определяет правила, по которым будет выставлен обзор видеокамер и которые будут регулировать установку видеорегистраторов.
Новый регламент вступит в силу после регистрации в Минюсте, рассказали в МВД.
О том, что ГИБДД планирует внести изменения в правила по надзору за дорожным движением, сообщалось 2 августа. В рамках нововведений ведомство предлагает установить для сотрудников ДПС новые правила общения, которые будут обязывать быть их вежливыми и тактичными. Кроме того, по предложенным нормам сотрудник правоохранительных органов должен во время разговора быть спокойным, проявлять выдержку и не говорить или делать то, что может стать оскорблением по признакам пола, расы, национальности, языка и прочего.
ГИБДД также предлагает разрешить инспекторам останавливать машины, чтобы проверить документы, в любом месте на дороге. По действующим нормам это допускается только на стационарных постах ДПС.