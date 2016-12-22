В Новой Москве нашли тело мужчины с огнестрельным ранением
Общество, 15:02
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В Новой Москве нашли тело мужчины с огнестрельным ранением
В жилом доме в поселении Первомайское города Москвы обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением. Об этом говорится на сайте СУ СКР по региону.
По данным следователей, мужчина скончался. С места происшествия следователи изъяли огнестрельное оружие, проводится доследственная проверка.
Ранее СКР возбудил уголовное дело о гибели двух человек в перестрелке в Москве. По данным следствия, между группой мужчин возник вооруженный конфликт. В результате еще три человека получили ранения и были госпитализированы.