Леонид Волков сообщил о новом выселении штаба Навального в Москве

В штаб политика Алексея Навального в Москве пришло уведомление о выселении. Об этом РБК заявил глава избирательного штаба Навального Леонид Волков.

«Они (ООО «МЕМ инвест», арендодатель штаба Навального. — РБК) предлагают нам съехать 31 августа, хотя договор мы заключали с запасом, и в договоре прямо прописано, что уведомление о выселении может быть подано не менее чем за два месяца. Мы будем пытаться с ними поговорить, а потом юридически себя защитить. Штаб в ближайшее время никуда не съедет», — пояснил Волков.

В начале августа в Москве был открыт новый предвыборный штаб Навального взамен закрытого в начале июля. По данным корреспондента РБК, на открытии штаба присутствовали около 100 активистов. Вместе с тем Алексея Навального, Леонида Волкова и координатора столичного штаба Николая Ляскина на церемонии открытия не было. Тогда они присутствовали на заседании Симоновского районного суда, где рассматривались административные протоколы за их призывы принять участие в «агитационном субботнике» 8–9 июля. 3 августа суд оштрафовал Навального и Волкова на 300 тыс. руб. за организацию субботника.

В мае в Москве на Садовнической набережной, 69 открылся предвыборный штаб Навального. В начале июля его заблокировали сотрудники правоохранительных органов. Как сообщал тогда Ляскин, произошел «захват здания». «Опять спилены замки. Охранник говорит, что проводятся следственные действия. Внутри действительно находятся люди, но мы туда не можем попасть», — писал Ляскин в своем Facebook. По его словам, вокруг здания находилось «около десяти оперативников». Полиция ЦАО тогда уточняла, что в штабе проходили «следственные действия».

Как рассказал РБК сам Ляскин, ночью несколько человек в штатском проникли в штаб Навального. Внутри здания был дежурный, который не вышел на связь. «Они срезали ручки на дверях, поставили изнутри решетки, жалюзи закрыли. Мы видели двух человек», — отмечал Ляскин.