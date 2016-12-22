СМИ узнали о новом обвинении экс-замгубернатора Приморья из-за долгостроя

Бывшему вице-губернатору Приморского края Олегу Ежову, который курировал сферу строительства, предъявили обвинение в халатности по уголовному делу о долгострое двух пятизвездочных гостиниц Hyatt во Владивостоке. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник в окружении бывшего чиновника.

По словам собеседника агентства, следователи выяснили, что его действия привели к необоснованному продлению сроков строительства этих гостиниц и к увеличению затрат на их постройку.

Представитель прокуратуры Приморского края подтвердил «Интерфаксу», что в декабре 2016 года по материалам проверок прокуратуры на стройках возбудили дело по ст. 293 УК РФ (халатность). По словам собеседника агентства из прокуратуры, дело расследует Следственный комитет (СК). В краевом СУ СКР агентству заявили, что пока не комментируют ход расследования дела о гостиницах Hyatt.

Олег Ежов работал в администрации Приморского края с 2012 года. Он занимался в том числе постройкой объектов к саммиту АТЭС. С должности вице-губернатора он ушел по собственному желанию с 30 апреля 2016 года.

В декабре 2015 года во Владивостоке завели дело о халатности из-за затянувшейся стройки двух пятизвездочных гостиниц Hyatt, которые должны были построить к саммиту АТЭС на Дальнем Востоке в 2012 году.

Строительство до сих пор не закончили. В Счетной палате отмечали, что расходы на строительство этих отелей достигли 7,3 млрд руб. По данным «Интерфакса», в октябре 2015 года обвинения в злоупотреблении полномочиями предъявили бывшему директору АО «Наш дом — Приморье» Марине Ломакиной. Фирма, на 100% принадлежащая Приморскому краю, являлась заказчиком и оператором строительства. Злоупотребления произошли при строительстве гостиницы Hyatt на мысе Бурном.

Об аресте Олега Ежова по делу о злоупотреблении должностными полномочиями сообщало управление СК по Приморью 5 мая 2016 года. Тогда же суд заключил его под стражу. По данным СК, с марта по декабрь 2013 года Ежов, зная, что генподрядчик коммерческой организации не полностью выполнил работы по заключенному госконтракту, подписал акты о приемке выполненных работ и приказал оплатить их в размере 24,5 млн руб.