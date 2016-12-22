Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,46 58,99 EUR Нал. 70,10 69,49 USD Бирж. 59,14 +0,08 EUR Бирж. 69,75 +0,02 USD ЦБ. 59,14 +0,01 EUR ЦБ. 69,74 +0,18 EUR/USD 1,18 -0,00 ММВБ 1967,68 +0,47% РТС 1048,00 +0,29% Brent 52,30 -0,42% DJIA 21812,09 -0,40% Nasdaq 6278,41 -0,30% FTSE 7417,75 +0,48%
В московских школах опровергли перенос занятий из-за Курбан-байрама
Лента новостей
Минобороны подписало с компаниями ВПК контракты на 170 млрд руб. 14:14, Бизнес Тут рядом морг и тюрьма. Как соседние здания влияют на цены квартир 14:10, Недвижимость В Краснодарском крае произошло землетрясение 14:07, Общество Футболист «Рубина» перешел в испанский клуб 14:06, Спорт Чайка заявил о шестикратном росте числа киберпреступлений с 2013 года 14:06, Технологии и медиа В московских школах опровергли перенос занятий из-за Курбан-байрама 13:57, Общество Чайка объяснил запрет анонимности в мессенджерах борьбой с наркотиками 13:51, Общество В Петербурге автомобиль разрушил 10 надгробий на Богословском кладбище 13:50, Общество Глава Крыма анонсировал «кадровую чистку» до 1 сентября 13:47, Политика ESET предупредила о вирусных письмах с «билетами в США» 13:34, Технологии и медиа Deutsche Welle спрогнозировала рост цен на апельсины и яблоки в России 13:33, Бизнес Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в России весной выросла на 4% 13:31, Общество Порошенко заявил о гибели 10 тыс. украинцев из-за конфликта в Донбассе 13:30, Политика Полосатый прайс: сколько приносит арбузная бахча 13:25, Свое дело Правительство Тверской области намерено развивать рынок рекламы и ярмарки 13:25, Пресс-релизы Суд отказался арестовать вероятного виновника ДТП на Волоколамском шоссе 13:19, Общество Узбекистан попросил Россию арестовать имущество Гульнары Каримовой 13:17, Политика Россияне назвали несправедливой повышенную плату за роуминг в России 13:03, Общество «ФК Открытие» подал ходатайство о покупке НПФ «ЛУКОЙЛ-Гарант» 12:57, Бизнес Захарова увидела угрозу в планах Японии купить наземные комплексы ПРО США 12:53, Политика ФАС раскрыла картель поставщиков для системы подсчета голосов на выборах 12:34, Бизнес Скончался пострадавший в результате ДТП с автобусом в Ростовской области 12:22, Общество Российский участок магистрали Европа — Китай оценили в 3,58 трлн руб. 12:14, Бизнес Лидер группы «Ноль» отменил концерты в России из-за ареста Серебренникова 12:08, Общество В Киеве объявили план «Перехват» после убийства иностранца 12:05, Общество Макгрегор против Мейвезера: почему этот бой нельзя пропустить 12:01, Спорт
В московских школах опровергли перенос занятий из-за Курбан-байрама
Общество, 13:57
0
В московских школах опровергли перенос занятий из-за Курбан-байрама

В московских школах опровергли перенос начала учебного года из-за празднования мусульманского праздника Курбан-байрам в центре Москвы, рассказали РБК в администрации учебных заведений.

Секретарь директора школы № 2107 Александр Крючков заявил РБК, что ничего не знает о переносе первого учебного дня на 4 сентября. «На сегодняшний день от директора никакой официальной информации по поводу переноса не поступало. Никому мы рассылку по данному вопросу не делали», — заявил он.

В школе № 2054 Мещанского района Москвы сообщили РБК, что занятия из-за празднования Курбан-байрама переносить не будут. О том же заявили в школе № 1219 на улице Садовая-Сухаревская. Там уточнили, что ничего не знают о переносе первого учебного дня на 4 сентября.

Московский муфтий отказался комментировать вопрос РБК.

О том, что традиционную праздничную линейку в честь начала учебного года в московской школе № 2107 и еще нескольких школах, расположенных рядом с Соборной мечетью, перенесут на 4 сентября, сообщили пользователи соцсетей, живущие в этом районе. Со ссылкой на главу администрации Мещанского района об этом 21 августа в своем Facebook сообщил Станислав Мацак. «Анонс! Соседи, в нескольких школах Мещанского района 1 сентября будет перенесено на 4 сентября. Уточняйте в своих школах. Информация должна скоро поступить», — написал он.

Эти данные первоначально подтвердили в школе № 2107, об этом писало «Говорит Москва», ссылаясь на секретаря директора учреждения Александра Крючкова. «Это действительно так. Линейка будет проводиться 4-го сентября. Почему — это лучше не нам задавать этот вопрос, а в приемную департамента образования», — заявлял он. «Как школа может решить, если по всем постановлениям 1 сентября начинается учебный год? Если такие нюансы — это только по согласованию с департаментом. Сама школа не может принимать такие решения», — говорил он.

О том, что вопрос переноса линейки из-за Курбан-байрама обсуждается, заявили также в школе № 1215. «Окончательное решение будет принято в начале следующей недели», — заявили в школе радио «Эхо Москвы».

Комментарий от департамента образования Москвы изданию получить не удалось.

В 2016 году на празднование Курбан-байрама в Соборной мечети в центре Москвы собрались десятки тысяч мусульман. Улицы, прилегающие к мечети, были заполнены людьми и припаркованными автомобилями верующих, приехавших на праздничную службу. ​

Для мусульман Курбан-байрам означает окончание хаджа — ежегодного паломничества в Мекку. Согласно исламской традиции, в честь Курбан-байрама каждый мусульманин должен убить животное — принести в жертву барана, корову или другой домашний скот.

Теги: Москва , школы , Курбан-байрам , 1 сентября
Главное
Порошенко заявил о 130 тыс. готовых вернуться в Донбасс резервистов Политика
Материалы по теме
Десятки тысяч людей собрались на праздновании Курбан-байрам. Фоторепортаж Общество
В праздновании Курбан-байрама в Москве приняли участие 140 тыс. человек Общество
В Москве из-за Курбан-байрама перекроют часть улиц Экономика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку