В московских школах опровергли перенос занятий из-за Курбан-байрама

В московских школах опровергли перенос начала учебного года из-за празднования мусульманского праздника Курбан-байрам в центре Москвы, рассказали РБК в администрации учебных заведений.



Секретарь директора школы № 2107 Александр Крючков заявил РБК, что ничего не знает о переносе первого учебного дня на 4 сентября. «На сегодняшний день от директора никакой официальной информации по поводу переноса не поступало. Никому мы рассылку по данному вопросу не делали», — заявил он.



В школе № 2054 Мещанского района Москвы сообщили РБК, что занятия из-за празднования Курбан-байрама переносить не будут. О том же заявили в школе № 1219 на улице Садовая-Сухаревская. Там уточнили, что ничего не знают о переносе первого учебного дня на 4 сентября.



Московский муфтий отказался комментировать вопрос РБК.

О том, что традиционную праздничную линейку в честь начала учебного года в московской школе № 2107 и еще нескольких школах, расположенных рядом с Соборной мечетью, перенесут на 4 сентября, сообщили пользователи соцсетей, живущие в этом районе. Со ссылкой на главу администрации Мещанского района об этом 21 августа в своем Facebook сообщил Станислав Мацак. «Анонс! Соседи, в нескольких школах Мещанского района 1 сентября будет перенесено на 4 сентября. Уточняйте в своих школах. Информация должна скоро поступить», — написал он.

Эти данные первоначально подтвердили в школе № 2107, об этом писало «Говорит Москва», ссылаясь на секретаря директора учреждения Александра Крючкова. «Это действительно так. Линейка будет проводиться 4-го сентября. Почему — это лучше не нам задавать этот вопрос, а в приемную департамента образования», — заявлял он. «Как школа может решить, если по всем постановлениям 1 сентября начинается учебный год? Если такие нюансы — это только по согласованию с департаментом. Сама школа не может принимать такие решения», — говорил он.

О том, что вопрос переноса линейки из-за Курбан-байрама обсуждается, заявили также в школе № 1215. «Окончательное решение будет принято в начале следующей недели», — заявили в школе радио «Эхо Москвы».



Комментарий от департамента образования Москвы изданию получить не удалось.

В 2016 году на празднование Курбан-байрама в Соборной мечети в центре Москвы собрались десятки тысяч мусульман. Улицы, прилегающие к мечети, были заполнены людьми и припаркованными автомобилями верующих, приехавших на праздничную службу. ​



Для мусульман Курбан-байрам означает окончание хаджа — ежегодного паломничества в Мекку. Согласно исламской традиции, в честь Курбан-байрама каждый мусульманин должен убить животное — принести в жертву барана, корову или другой домашний скот.