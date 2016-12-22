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В Краснодарском крае произошло землетрясение
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В Краснодарском крае произошло землетрясение
Общество, 14:07
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В Краснодарском крае произошло землетрясение

В горных районах Краснодарского края произошло землетрясение магнитудой 4, об этом сообщили в пресс-службе местного управления МЧС, передает «Интерфакс».

Как отмечается в сообщении, землетрясение было зафиксировано на юго-востоке края в Отрадненском районе в 12:35. По данным МЧС, жертв и разрушений нет. Администрация района организовала оперативные группы, которые обследует территорию, где произошли подземные толчки, и будут вести мониторинг.

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, очаг землетрясения залегал на глубине двух километров и находился в 25 км от города Черкесск.

Как сообщает портал «Кубань 24», о землетрясении МЧС рассказали жители Отрадненского района. Оперативные группы будут работать в 14 населенных пунктах.

В Краснодарском крае в 2016 году была зафиксирована максимальная за пять лет сейсмоактивность, сообщал в ноябре 2016 исполняющий обязанности начальника управления МЧС по региону Иван Колонтай, передавал «Интерфакс». По его словам, за пять лет в крае произошло 70 землетрясений. В МЧС сообщали, что самыми сейсмоопасными районами являются Черноморское побережье, зона развития Краснодарского и Белореченского диагональных разломов, где располагается в том числе Краснодар. 

Теги: МЧС , землетрясение , Краснодарский край
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