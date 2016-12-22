Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в России весной выросла на 4%

Весной 2017 года в России было зафиксировано на 4% больше новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. За полгода больше половины случаев пришлись на 13 регионов, включая Москву и Петербург.

С марта по май 2017 года в России зафиксированы 22,9 тыс. случаев заболевания болезнью, вызванной вирусом иммунодефицита человека (согласно данным Росстата за январь—апрель, январь—май и январь—июнь). Заболеваемость населения ВИЧ-инфекцией в марте составила 7,7 тыс. человек, в апреле — 8 тыс., в мае — 7,2 тыс.

Количество новых случаев заражения в марте 2016 года составило 7,6 тыс. человек, в апреле — 7,8 тыс., в мае — 6,6 тыс. Всего прошлой весной было зафиксировано 22 тыс. случая. Разница весна к весне составила 900 человек, это рост на 4%.

При этом в январе 2017 года число новых заболеваний выросло по сравнению с тем же месяцем годом ранее только на 1%.

Всего с января по май зарегистрировано более 36,4 тыс. человек с болезнью, вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), и бессимптомным инфекционным статусом из-за того же вируса, следует из данных Росстата. Для сравнения, за январь-май 2016 года было выявлено 36,1 тыс. новых заболеваний.

Более половины (51,2%) случаев заражения вирусом по итогам первых пяти месяцев 2017 года зафиксированы в 13 субъектах: в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Кемеровской, Новосибирской, Самарской, Иркутской, Свердловской, Челябинской областях, Пермском, Краснодарском, Красноярском краях, а также в Башкирии.

Минздрав дополнительно получит 4 млрд руб. на закупку лекарств для ВИЧ-инфицированных из резервного фонда правительства, объявил премьер Дмитрий Медведев 17 августа. Средняя стоимость антиретровирусной терапии, говорилось в проекте распоряжения правительства, составляет 83 тыс. руб. в год, терапию принимают 260 тыс. человек.