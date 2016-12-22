ESET предупредила о вирусных письмах с «билетами в США»

Компания ESET, специализирующаяся на производстве антивирусов, предупредила пользователей о мошенниках, которые рассылают вирусные письма с «билетами в Вашингтон» от лица авиакомпании Delta Air Lines. Об этом говорится в пресс-релизе компании, поступившем в РБК.

По данным компании, пользователь получает по электронной почте уведомление от лица Delta Air Lines, в котором сообщается, что билет в Вашингтон успешно оплачен и его можно скачать по ссылке. Перейдя по ссылке, пользователь может загрузить документ Microsoft Office. В нем содержится троян Win32/PSW.Fareit.

Вирус предназначен для кражи логинов и паролей, сохраненных в веб-браузерах Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox и других, а также в приложениях для работы с электронной почтой Windows Live Mail и Mozilla Thunderbird.

После активации вирус отправляет украденные пароли на удаленный сервер мошенников, а затем полностью удаляется из системы. В дальнейшем, как поясняют представители ESET, эти пароли могут использоваться для взлома веб-сервисов пользователя.

Ранее компания предупредила пользователей о распространении фальшивых писем о подписке на WhatsApp. В ESET сообщали, что пользователям на электронную почту приходят письма от WhatsApp, в которых говорится об окончании пробного периода подписки на мессенджер. Мошенники предлагают пройти по ссылке и обновить информацию о платеже. Ссылка ведет на фишинговый сайт с формой для указания банковских данных.