Россияне назвали несправедливой повышенную плату за роуминг в России

Повышенную плату за внутрироссийский роуминг назвали несправедливой 79% россиян, владеющих сотовыми телефонами (84% тех, кто негативно оценивает свое материальное положение, против 67% тех, кто доволен своим достатком). Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), поступившие в РБК.

С этим не согласились 16% респондентов. При этом 47% опрошенных звонят, не обращая внимания на стоимость роуминга (60% из них — люди в возрасте 60 лет и старше). Еще 27% россиян заблаговременно меняют тариф. Кроме того, 18% респондентов пользуются интернет-звонками, а 17% россиян обходятся СМС-сообщениями.

Всего в другие регионы России с той или иной периодичностью звонят 48% опрошенных. Больше половины россиян (54%) совершали в последнее время поездки за рубеж и там звонили по сотовому телефону. Также более трети респондентов звонили в регионы России. Никогда не звонят в регионы 15% опрошенных, еще 19% россиян звонят в регионы реже чем раз в полгода.

Ежедневно в регионы России звонят 12% россиян, среди них 15% живут в городах с населением менее 100 тыс. человек, еще 14% живут в селах, а 13% проживают в столице и Санкт-Петербурге.

Также отмечается, что владельцем хотя бы одного мобильного телефона в России является почти каждый совершеннолетний россиянин (97%).

В июле Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предупреждения ПАО «ВымпелКом» (оказывает услуги под брендом «Билайн»), ПАО «МТС», ПАО «МегаФон» и ООО «Т2 Мобайл» (бренд Tele2) о необходимости изменить тарифы на услуги связи в домашних регионах. Ведомство предписало внести изменения в тарифы в двухнедельный срок.

Через месяц ФАС заявила о намерении возбудить уголовные дела против трех операторов «по признакам нарушения антимонопольного законодательства», так как они не выполнили предписания. Позднее, 22 августа, ФАС продлила срок по снижению цен в роуминге для операторов «большой четверки» до 15 декабря.