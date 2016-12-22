Суд отказался арестовать вероятного виновника ДТП на Волоколамском шоссе

Хорошевский районный суд Москвы отказал следователям в просьбе отправить предполагаемого виновника крупного ДТП на Волоколамском шоссе Андрея Смирнова под домашний арест. Об этом РБК сообщили в пресс-службе инстанции.

​По словам собеседника РБК, в среду, 23 августа, поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста. «Судом материал рассмотрен. Вынесено постановление об отказе в удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста», — пояснили в пресс-службе.

Как сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк, суд избрал Смирнову меру пресечения в виде подписки о невыезде. По ее словам, расследование уголовного дела продолжается.

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Андрей Смирнов, 1984 года рождения, был объявлен в федеральный розыск в конце июля. Полиция признала его предполагаемым виновником ДТП, произошедшего 25 июля на Волоколамском шоссе. Тогда Смирнов за рулем Mercedes устроил гонки на дороге, при выезде на встречную полосу он врезался в несколько автомобилей, в результате аварии пострадали трое человек. Смирнов с места ДТП скрылся, полиция задержала его 23 августа.

Как сообщала газета «МК», Андрей Смирнов — сын крупного бизнесмена, экс-главы МТС и бывшего гендиректора МГТС Михаила Смирнова.