Чайка заявил о шестикратном росте числа киберпреступлений с 2013 года

В России с 2013 по 2016 год количество случаев киберпреступности выросло в шесть раз — до 66 тыс. Об этом заявил генеральный прокурор России Юрий Чайка, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Данное заявление генпрокурор сделал на встрече руководителей прокурорских служб стан БРИКС, посвященной вопросам противодействия киберпреступности. Встреча прошла в Бразилии.

По словам Чайки, выросло число информационных блокад, компьютерного шпионажа и других преступлений, которые «представляют повышенную опасность для общества».

Генпрокурор отметил, что интернет «широко используют» для пропаганды экстремистских идей и движений. По его словам, в 2016 году две трети экстремистских преступлений в России было совершено с использованием интернета, каждое девятое — террористическое.

Чайка также рассказал, что за 3,5 года по требованию российской Генпрокуратуры во внесудебном порядке заблокировали доступ к более чем 3 тыс. интернет-страниц, а с 50 тыс. ресурсов удалили противоправную информацию.

Согласно докладу ООН ​Global Cybersecurity Index 2017, Россия заняла 10-е место в списке стран мира с самой высокой степенью кибербезопасности. Список возглавил Сингапур, став единственной страной, которая отвечает всем критериям защищенности от кибератак. Второе место заняла США, а третье — Малайзия. Также в перечь вошли Оман, Эстония, Маврикий, Австралия, Грузия и Франция (поделили 8-е место) и Канада.

В апреле Юрий Чайка предложил ужесточить уголовную ответственность за киберпреступления.