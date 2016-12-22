Скончался пострадавший в результате ДТП с автобусом в Ростовской области

Один из пострадавших в результате ДТП с автобусом в Ростовской области скончался в больнице. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минздрава Ростовской области.

«Один пострадавший в ДТП, поступивший в больницу в тяжелом состоянии, скончался», — отмечается в сообщении ведомства.

В центральной районной больнице Егорлыкского района находятся пять человек. Трех из них 24 августа переведут в Ростовскую областную клиническую больницу. Также 23 августа три человека были помещены в центральную районную больницу Сальского района. Остальные пострадавшие переведены в различные лечебные учреждения Ростовской области и Ставропольского края.

Инцидент произошел накануне, 23 августа, на 82 км трассы Ростов — Ставрополь. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ГУ МВД по Ростовской области. Автобус «Неоплан», ехавший из Ставрополя в Москву, столкнулся с автомобилями «ВАЗ-2110», Daewoo Matiz и Renault Duster и опрокинулся. В салоне автобуса находились 33 пассажира и два водителя. В результате ДТП пострадали 23 человека.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ст.264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).