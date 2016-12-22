Порошенко заявил о гибели 10 тыс. украинцев из-за конфликта в Донбассе

В результате конфликта на востоке Украины погибли более 10 тыс. украинцев, а более 20 тыс. получили ранения. Число внутренне перемещенных граждан составило около 1,8 млн человек. Об этом сообщила пресс-служба президента Украины Петра Порошенко со ссылкой на его выступление на Всемирном саммите по гуманитарным вопросам ООН в Стамбуле 23 мая.

Украинский лидер подчеркнул, что два года Украина «является целью российской агрессии».

Выступая на военном параде в Киеве по случаю Дня независимости Украины, ​Порошенко заявил о готовых пополнить украинскую армию 130 тыс. резервистов, которые имеют «реальный боевой опыт». Он добавил, что 200 тыс. украинских военнослужащих прошли через шесть волн мобилизации. Около 100 тыс. добровольно служат по контракту. Он также заявил, что для жителей Украины всё «самое худшее, самое сложное, самое мучительное уже позади». Он отметил возобновление роста ВВП и добавил, что дальнейшие прогнозы — положительные.

В начале августа начальник Генерального штаба Военных сил Украины Виктор Муженко, слова которого приводит издание «Украина.Ру», заявил, что с начала конфликта в Донбассе погибли 2307 украинских военнослужащих, а 8185 получили ранения. Небоевые потери — 871 человек, добавил он.

Первый заместитель министра обороны Украины Иван Руснак заявил 4 июля, что с начала вооруженного конфликта на востоке страны погибли не менее 2,7 тыс. украинских военнослужащих. По его словам, число раненых превысило 10 тыс. человек.

В майском докладе управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) говорится, что с начала боевых действий в Донбассе погибли 2 тыс. гражданских лиц, от 7 тыс. до 9 тыс. были ранены. Согласно документу, большинство смертей или ранений произошло в результате обстрелов и подрывов на минах.

Силовой конфликт в Донбассе начался между армией и силами самопровозглашенных ​ДНР и ЛНР в 2014 году. По мнению Киева, ополченцев поддерживают российские военные. Власти заявляют о «российской агрессии». В Москве эти обвинения неоднократно отвергали.