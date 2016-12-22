Ростуризм проверит данные о пострадавших при ДТП в Турции

Ростуризм уточняет информацию о нахождении россиян на месте ДТП в Турции, где автобус врезался в опору моста. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Ростуризма.

«Проверяем данные. Уточняем, был ли это туристический автобус. Мы на связи с ситуационно-кризисным центром МИД России. Пока информация уточняется», — пояснили в пресс-службе Ростуризма.

В пресс-службе посольства России в Турции РБК сообщили, что информации о наличии россиян среди погибших и пострадавших в ДТП «на данный момент нет». «Мы находимся в плотном контакте с местными органами власти», — добавил представитель дипмиссии.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе рассказала РБК, что у них нет информации о том, есть ли россияне среди пострадавших в аварии.

Как сообщает турецкая газета Hürriyet, авария произошла на трассе Эскишехир — Анкара. Автобус врезался в опору моста, в результате инцидента погибли пять человек.

По предварительным данным, пострадали более 30 человек, они были доставлены в больницу.