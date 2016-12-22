В Одессе неизвестные демонтировали бюст Жукова

В Одессе неизвестные «активисты патриотических организаций» демонтировали гипсовый бюст маршала Советского Союза Георгия Жукова. Об этом сообщает издание «Думская».

Памятник стоял на углу проспекта Небесной сотни (бывший проспект Жукова) и улицы Академика Глушко. Злоумышленники отвезли бюст маршала на Строгановский мост и подвесили над Деволановским спуском, который местные жители называют канавой. По данным издания, так украинские активисты отметили День независимости страны.

«Сейчас был проведен ряд мероприятий, были осмотрены транспортные средства. Проводятся проверки, и в рамках этих проверок [осматриваются] автомобили, которые могут быть причастны к совершение данного уголовного преступления. Устанавливаются личности», — сообщила РБК заместитель начальника отдела коммуникаций ГУ Национальной полиции Одесской области Любовь Гордеевская.

Председатель комиссии Мосгордумы по монументальному искусству Игорь Воскресенский назвал повреждение бюста маршала Жукова в Одессе «идеологической борьбой через культуру». «Дикие люди. Нормальный здравомыслящий человек таких поступков не совершит. О случаях издевательства над памятниками я слышу уже очень давно в разных местах и по разному поводу», — заявил РБК Воскресенский.

В ноябре 2014 года неизвестные похитили бюст Жукова в Одессе. В сентябре 2015 года бюст восстановили и вернули на место. Памятник был установлен в октябре 2012 года без согласования с мэрией Одессы. Проект профинансировал кандидат в народные депутаты Юрий Преснов.

В конце июня текущего года неизвестные демонтировали мемориальную доску в честь Жукова в Одессе. В апреле текущего года злоумышленники облили краской мемориальную доску Жукова. В начале мая 2017 года в Одессе также демонтировали памятный камень в честь маршала.