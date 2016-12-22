«ФК Открытие» продал долю в кипрском банке RCB

Банк «ФК Открытие» продал 19,8% акций в кипрском банке RCB. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте RCB.

«RCB Bank сообщает об изменении в структуре акционерного капитала. 23 августа 2017 года завершилась сделка по приобретению менеджментом банка 19,85% акций у предыдущего владельца — Банка «Открытие», — указывается в сообщении банка.

В нем также говорится, что изменение структуры акционерного капитала, по мнению совета директоров RCB, отвечает стратегическим целям банка. RCB намерен продолжить развиваться и ориентироваться на операции на рынках Кипра и Европы.

«Мы всегда рассматривали покупку миноритарной доли акций RCB как портфельную, а не стратегическую инвестицию. Наши ожидания от нее полностью оправдались — мы получили привлекательное предложение по покупке нашей доли и закрываем инвестицию с существенной прибылью», — сообщили РБК в пресс-службе «ФК Открытие». Собеседник РБК заявил, что полученные средства пойдут на развитие бизнеса в России, в том числе розничного. В банке отметили, что продолжат партнерские отношения с RCB в части продуктов и сервисов, которые могут быть актуальны для клиентов «ФК Открытие».

Ранее, 24 августа, газета «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к RCB, сообщала о том, что «ФК Открытие» продал долю в кипрском банке.

По словам собеседников агентства, «Открытие» пошло на такой шаг из-за нехватки денег после оттока средств. В банке ВТБ также подтвердили факт продажи доли российского банка в RCB. В «ФК Открытие» газете сообщили, что покупка доли в кипрском банке изначально считалась стратегической инвестицией.

Гендиректор компании «Евроэксперт» рассказала, что «ФК Открытие» вышел из сделки с прибылью, полученной за счет дивидендов и прироста стоимости по сравнению с ценой приобретения.

21 августа «Ведомости» со ссылкой на два источника сообщали, что Банк России впервые с 2010 года предоставил беззалоговый кредит для «ФК Открытие». В материале газеты не уточняется, какая именно сумма была выдана банку.

В июле текущего года юрлица сняли со счетов банка 323 млрд руб., физлица — 36 млрд руб. Другие банки также забрали еще 263 млрд руб. «ФК Открытие» в июле компенсировало отток, заняв в Банке России 333 млрд руб. по сделкам РЕПО. Вместе с тем пятая часть обязательств к августу текущего года приходилась на ЦБ.