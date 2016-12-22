Боевики ИГ в новом видео пригрозили Испании очередными атаками

Впервые боевики террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России) выпустили видео на испанском языке, в котором угрожают Испании новыми атаками. Об этом сообщает издание El Mundo.

«Джихад не имеет границ <...> Испанские христиане, не забывайте пролитую кровь мусульман во время испанской инквизиции», — говорит на видеозаписи один из боевиков. Правоохранительные органы считают, что это Абу Лаис аль Кордоби.

​Среди требований террористов — выход Испании из коалиции США по борьбе с ИГ.

«Если нет (если Испания не выйдет из коалиции. — РБК), то никогда мы не оставим вас в покое», — сказал боевик. El Mundo называет его имя — Абу Салман аль Андалус.

Террористическая атака в Барселоне произошла 17 августа. Микроавтобус выехал на пешеходную часть бульвара Рамбла и сбил находящихся там людей. Водитель оставил автомобиль и скрылся. В результате этой атаки погибли 14 человек, более 130 пострадали. Ответственность за теракт взяло на себя «Исламское государство».