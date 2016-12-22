Минэкономразвития подготовило поправки для регулирования «Яндекс.Маркет»

Минэкономразвития подготовило заключение на проект поправок, которые могут ввести ответственность интернет-агрегаторов за информацию их партнеров о товаре, услуге или продавце. С документом министерства ознакомились «Ведомости», представитель ведомства подтвердил изданию его подлинность.

По данным газеты, поправки закрепят в законодательстве понятие «агрегатор товаров, услуг». Ответственность будет введена за реальный ущерб потребителю в случае, если информация о товаре или продавце, на основании которой была сделана покупка, не соответствует действительности.

В марте правительство уже одобряло поправки о введении ответственности для агрегаторов товаров и услуг в интернете (к ним относят «Яндекс.Маркет», «Товары.Mail.Ru» и принадлежащий Rambler & Co сервис Price.ru). Поправки в закон «О защите прав потребителей» были подготовлены Роспотребнадзором.

Законопроект вводит определение «агрегатор товаров (услуг)». Агрегаторы будут обязаны довести до сведения потребителя информацию о себе и продавце, при предоставлении недостоверной информации агрегатор будет нести ответственность за убытки, причиненные потребителю из-за предоставления таких данных. При этом за соблюдение остальных прав потребителя, согласно документу, отвечает продавец.

​Ранее один из крупнейших товарных интернет-агрегаторов «Яндекс.Маркет» заявил о намерении трансформироваться в онлайн-гипермаркет по аналогии с американским Amazon. «Яндекс» планирует контролировать процессы доставки и оформления заказа, а также арендовать склады для хранения товаров.