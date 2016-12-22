В Москве менее чем за сутки выпало до 50% месячной нормы осадков

В московском районе Тушино за вечер 23 августа и в ночь на 24 августа выпало максимальное количество осадков в регионе. Об этом дежурный синоптик «Фобос» Александр Синенков сообщил РБК.

По данным синоптиков, в Тушино выпало 38 мм осадков. «Это около 50% от месячной нормы, которая для августа составляет 77 мм. В Москве на ВДНХ зафиксировано 22 мм осадков (более 25% от месячной нормы), на остальных метеостанциях Московской области величина осадков составляла от 10 до 22 мм», — сказал он.

По словам Синенкова, в четверг, 24 августа, в московском регионе ожидаются небольшие дожди. «Но интенсивность их будет незначительной, хотя кое-где не исключаем грозы», — добавил специалист.

Накануне МЧС предупредило москвичей о грозе и шквалистом ветре 23 и 24 августа. Как пояснял РБК ведущий специалист метеорологического центра «Фобос» Евгений Тишковец, погода в столице портится из-за того, что «осень уже стоит на пороге». Он пояснял, что прохождение грозовых облаков над Москвой может разгонять ветер до «штормовых значений».