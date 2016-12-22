Осужденный по «болотному делу» Непомнящих вышел на свободу

Иван Непомнящих, осужденный за применение насилия к представителю власти в ходе беспорядков на Болотной площади 6 мая 2012 года, вышел на свободу. Об этом РБК сообщил его отец Андрей Непомнящих.

«Он отбывал наказание в Ярославской области, ИК-1. Его выпустили прямо с утра, в 8:00. Никто этого не ожидал, поскольку обычно выпускают в 12:00. Его встретила там адвокат «Общественного вердикта» Ирина Бирюкова», — сообщил он.

По его словам, последние несколько дней заключения Иван Непомнящих находился в ШИЗО. «Формально его поместили туда за то, что он в жару снял на прогулке куртку, а фактически за то, что он помогал всем сидящим в СУСе (строгие условия содержания) писать жалобы», — рассказал он. В июне сообщалось, что Непомнящих неоднократно продлевали срок содержания в ШИЗО.

Андрей Непомнящих отметил, что находится на Ярославском вокзале в Москве, откуда отправится к сыну.

Иван Непомнящих был осужден в декабре 2015 года за участие в беспорядках на Болотной площади. Обвинение утверждало, что он ударил полицейских несколько раз кулаком и зонтом. В конце апреля 2017 года адвокат Дмитрий Динзе заявил, что полицейские избили в колонии группу заключенных. «Мне позвонили люди из колонии и сообщили, что спецназ пришел в зону и избил людей», — рассказал тогда он. В их числе был Непомнящих.​

Адвокат фонда «Общественный вердикт» Ирина Бирюкова в беседе с «Новой газетой» поясняла, что вместе с фигурантом «болотного дела» избили Евгения Макарова и Руслана Вахапова. В управлении ФСИН утверждали, что полицейские не избивали Непомнящих, а «применили загиб руки за спину». Вскоре после инцидента начальника колонии ИК № 1 в Ярославле Александра Чирва уволили.