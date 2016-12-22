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В Казахстане столкнулись два пассажирских автобуса
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В Казахстане столкнулись два пассажирских автобуса
Общество, 09:33
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В Казахстане столкнулись два пассажирских автобуса

Два пассажирских автобуса столкнулись в казахстанском городе Уральске, пострадали 45 человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ​заместителя руководителя областного управления здравоохранения Гульнару Абдрахманову.

По данным агентства, автобусы столкнулись на въезде в город, когда один из них по обочине обгонял автомобиль Reno Duster. В результате аварии пострадали 45 человек, из них четверо детей.

«Тридцать человек сначала были обследованы и отпущены, но потом им стало плохо по дороге, и они вернулись», — пояснила Абдрахманова. По ее словам, еще 15 человек проходят обследование в больнице, у одного из пострадавших детей закрытая черепно-мозговая травма.

23 августа в Астане пассажирский автобус влетел в девять легковых автомобилей. Как сообщало издание Tengrinews, автобус «собрал машины гармошкой», в результате аварии пострадали три человека. По предварительным данным, у автобуса отказали тормоза.

Теги: ДТП , Казахстан
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