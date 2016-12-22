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СМИ узнали о требовании главного редактора WSJ избегать критики Трампа
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СМИ узнали о требовании главного редактора WSJ избегать критики Трампа
Политика, 09:22
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СМИ узнали о требовании главного редактора WSJ избегать критики Трампа

Журналисты американской газеты The Wall Street Journal недовольны и «обеспокоены» стремлением главного редактора издания Джерарда Бейкера заставить их избегать критики при освещении деятельности президента США Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на сотрудников газеты рассказала The New York Times.

По данным газеты, в ночь на 23 августа, после выступления Трампа в городе Финиксе (штат Аризона) по беспорядкам в Шарлоттсвилле, в результате которых пострадали более 20 человек, главред Wall Street Journal разослал своим репортерам «гневные письма». В них Бейкер критиковал журналистов за их «чрезмерно своевольное» освещение выступления.

В одной из правок к финальному материалу о выступлении Трампа Бейкер написал: «Извините. Это комментарий, поданный как новость. Мы могли бы просто придерживаться того, что он [Трамп] сказал, а не упаковывать его слова в толкования и выборочную критику?». The New York Times также сравнивает черновик и утвержденный вариант статьи. Так, из материала исчез фрагмент с пояснениями, чем отличалось выступление американского президента в Аризоне от его предыдущих заявлений.​ В том числе из первого абзаца статьи исчезло упоминание беспорядков в Шарлоттсвилле как начало «изменений» в президентстве Трампа.

​Сравнивая речи Трампа, автор статьи подчеркнул, что выступление президента в Аризоне — «возвращение к манере ведения предвыборной борьбы». Он добавил, что это «кардинально» отличается от предыдущих заявлений Трампа, в которых президент «лишь призывал к единству». В финальной версии статьи этого фрагмента не было.

Пресс-секретарь газеты пояснил The New York Times, что таким образом главный редактор выступает за «освещение фактов, а не мнений». «Wall Street Journal имеет четкое разделение новостей и мнений. Как всегда, ключевым приоритетом является направленность на факты, а не мнения, которые просачиваются в новостях», — заявила представитель издания.

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Трамп после своего выступления в Финиксе обвинил журналистов в создании «фейковых новостей» по мотивам его заявления о ситуации в Шарлоттсвилле. «Прошлой ночью в Финиксе я читал материалы о моих выступлениях по Шарлоттсвиллю, которые фейковые СМИ не освещают должным образом», — писал президент в своем Twitter. В середине июля Трамп обвинил The Washington Post в публикации «фейковых материалов» о нем — тогда речь шла о «тайной программе ЦРУ по вооружению сирийских повстанцев». При этом президент утверждал, что «множество историй», публикуемых в газете о нем, являются «фейковыми».

Теги: США , СМИ , The Wall Street Journal , Дональд Трамп
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