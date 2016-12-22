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Медведев выделил 535 млн руб. на грузовики для ООН
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Медведев выделил 535 млн руб. на грузовики для ООН
Политика, 08:19
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Медведев выделил 535 млн руб. на грузовики для ООН

Россия выделит более 600 млн руб. на поддержку Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП ООН) в 2017–2018 годах. Соответствующий указ, опубликованный на сайте правительства, подписал российский премьер Дмитрий Медведев.

Согласно документу, до 535 млн руб. будет направлено на замену парка грузовиков, используемых для транспортировки гуманитарной помощи, автомобилями российского производства. Еще $1,5 млн Россия выделит на целевой взнос в фонд ВПП ООН на «развитие логистического потенциала», в том числе на доставку грузовиков «КамАЗ» в региональные парки машин организации.

Россия выделяет средства из федерального бюджета на программу в рамках соглашения с ООН. Согласно тексту распоряжения, принятые решения «расширяют» спектр направлений сотрудничества России с организацией, в том числе привлекают российских техэкспертов в деятельность продовольственной программы по обучению персонала и гарантийному обслуживанию машин.

Теги: ООН , Всемирная продовольственная программа
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