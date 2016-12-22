Госдеп рассказал о желании США улучшить отношения с Россией

Несмотря на существующие разногласия с Россией, США хотели бы улучшить отношения с Москвой. Об этом во время пресс-брифинга заявила официальный представитель США Хизер Науэрт.

Науэрт подчеркнула, что не хотела бы навешивать ярлыки и называть ситуацию, складывающуюся в отношениях двух стран «новой холодной войной». В то же время она признала, что между Москвой и Вашингтоном сложился «низкий уровень доверия». «Мы не хотим этого. Мы хотели бы иметь более тесные отношения с правительством России, без всякого сомнения», — заявила официальный представитель ведомства.

В числе возможных точек сближения позиция двух стран Науэрт назвала Сирию. «Мы обсуждали перемирие на юго-востоке Сирии, которое поддерживается там, где мы работаем с Россией. Мы продолжаем работать для того, чтобы у нас были сферы взаимного интереса, над которыми мы можем работать», — рассказала она.

Вместе с тем Науэрт назвала «достойным сожаления» сокращение численности американского дипперсонала в России по требованию Москвы. Она отметила, что прекращение выдачи виз консульствами в российских регионах стало вынужденным следствием этого решения. «Поскольку нам приходилось сократить число людей, которые рассматривают заявления на визы, нам пришлось приостановить их подачу для россиян, которые хотят приехать в Соединенные Штаты прямо сейчас», — пояснила она.

Ранее, 23 августа, посольство США в России заявило, что ограничение выдачи виз в российских регионов не является ответом на решение властей страны о сокращении дипперсонала. В американском представительстве назвали это решение «временным». Проблема, заявили в посольстве, может быть решена тогда, когда будет преодолен возникший из-за высылки дипломатов кадровый голод.