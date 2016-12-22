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СМИ узнали о сохранении запрета на полеты в Египет до конца года
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СМИ узнали о сохранении запрета на полеты в Египет до конца года
Общество, 04:22
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СМИ узнали о сохранении запрета на полеты в Египет до конца года
Фото: Tony Gentile / Reuters

В 2017 году полеты российских авиакомпаний в Египет возобновлены не будут. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники в дипломатических кругах и авиационной отрасли.

Причиной сохранения запрета источники называют сохраняющиеся проблемы с обеспечением безопасности в аэропортах Египта. Приемлемого уровня по принимаем мерам безопасности пока достиг только Каир, куда после снятия запрета могут направиться первые рейсы. «На первом этапе полеты будут открыты только в Каир. И это будут только регулярные рейсы. Ни о каком открытии чартерных рейсов в курортные зоны Египта пока речи не идет вообще», — заявил источник.

Инспекция в аэропортах курортных Хургады и Шарм-эль-Шейха может быть организована до 30 сентября. «Сейчас все находится в процессе переговоров», — сообщил собеседник изданию.

Полеты из России в Египет были приостановлены в 2015 году после крушения лайнера А321 авиакомпании «Когалымавиа» над Синайским полуостровом в результате теракта. В России потребовали ужесточения мер безопасности в египетских аэропортах для возобновления полетов. В мае стало известно, что возобновление авиасообщения отложено на неопределенный срок из-за отказа Каира пускать российских инспекторов для проверки мер безопасности в аэропортах.

Теги: авиация , Египет , авиасообщение с Египтом
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