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Волгоградский губернатор обвинил в природных пожарах поджигателей
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Волгоградский губернатор обвинил в природных пожарах поджигателей
Общество, 03:57
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Волгоградский губернатор обвинил в природных пожарах поджигателей

Причиной масштабных природных пожаров в Волгоградской области мог стать целенаправленный поджог. Об этом, как передает ТАСС, заявил глава региона Андрей Бочаров.

По словам Бочарова, пожары в области угрожали 40 населенным пунктам с населением около 12 тыс. человек. Из-за огня власти подготовились к эвакуации 5 тыс. граждан. «Для понимания масштаба — через Дон полностью перелетали огненные шары. Огонь подходил к объектам особой опасности. Но дороги не перерезаны, людей сберегли», — рассказал Бочаров.

Бочаров предположил, что пожары возникли не случайно, а были мотивированы интересами отдельных лиц. «Есть предположение целенаправленных поджогов. Есть заинтересованность — земельные вопросы, сокрытие каких-то своих недоработок», — заявил губернатор. Глава региона отметил, что разбираться с причинами пожаров будут следственные органы.

Ранее, 22 августа в Волгоградской области из-за пожара эвакуировали более 600 человек из хутора Моховской. Часть домов на хуторе была повреждена огнем.

В середине июля в Якутии противопожарные службы установили виновных в возникновении лесных пожаров, охвативших республику этим летом.Всего уголовные дела были возбуждены против 13 человек. 

Теги: пожары , Волгоградская область
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