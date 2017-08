Главу Минфина США заподозрили в просмотре затмения со служебного самолета

Глава Минфина США Стивен Мнучин и его жена Луиз Линтон могли использовать служебный самолет для того, чтобы наблюдать за солнечным затмением. Подозрения в этом высказали американские общественники, сообщает The Hill.

Поводом для разбирательства стала фотография в Instagram Линтон, на которой она с мужем выходит из самолета. Как установили пользователи соцсети, полет семейная чета совершила во время «великого» солнечного затмения, которое наблюдалось в США на этой неделе.

В связи с этим общественная организация Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW, Организация граждан за ответственность и этику в Вашигтоне), потребовала от правительства отчитаться об использовании Мнучиным самолета. «Запрошенные данные прольют свет на обоснованность использования Мнучиным правительственного, а не частного самолета для полета, запланированного на солнечное затмение», — говорится в заявлении организации.

На территории США солнечное затмение, которое назвали «великим», наблюдалось 21 августа. Оно прошло через всю территорию страны — от восточного до западного побережья, что в последний раз случалось в 1918 году. Затмение продолжалось около полутора часов. Ради организации онлайн-трансляции затмения NASA запустило два высотных самолета для съемок.