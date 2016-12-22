Пенс пообещал ужесточить санкции против Венесуэлы в интересах демократии

Власти США ужесточат санкции против режима Николаса Мадуро в Венесуэле, пообещал вице-президент Майк Пенс. Он подчеркнул, что эту политику Вашингтон продолжит до перехода страны к демократии, сообщает Miami Herald.

О своей позиции по вопросу санкций против Каракаса Мадуро рассказал на выступлении перед венесуэльскими мигрантами в Майами. «Наша решимость непоколебима», — заявил он, комментируя меры, которые США принимают против Венесуэлы.

«Вы можете быть уверены: под руководством президента Дональда Трампа США продолжат применять свою экономическую и дипломатическую мощь до той поры, пока демократия не восстановится в Венесуэле», — подчеркнул вице-президент. При этом он назвал режим Мадуро «диктатурой».

Информацию об ужесточении санкций против Венесуэлы подтвердили и источники Reuters. Источник отметил, что в числе возможных мер рассматривается и запрет на торговлю ценными бумагами правительства Венесуэлы.

Ранее Вашингтон ввел санкции против самого президента Венесуэлы и ряда приближенных к нему чиновников. Причиной стал продолжающийся в стране конфликт между официальными властями и оппозицией. Все активы Мадуро, подпадающие под юрисдикцию США, заморожены. В числе прочих венесуэльских чиновников и политиков, попавших под санкции, оказался брат экс-лидера Венесуэлы Адан Чавес.