На газопроводе в Нижегородской области произошла вспышка газа

В Нижегородской области произошла разгерметизация газопровода, в ходе которой загорелся газ. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

Инцидент произошел неподалеку от села Шубино в Сергачском районе области. После разгерметизации трубы, газ загорелся. В результате возникло факельное горение, которое вскоре было ликвидировано. Информация о жертва и пострадавших в результате произошедшего отсутствует, причины инцидента выясняют газовики.

Под Тулой 31 июля произошел пожар на газопроводе, в результате которого произошло частичное отключение газа в восьми населенных пунктах. По словам очевидцев, высота газового факела достигала нескольких десятков метров.