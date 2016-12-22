Число жертв кораблекрушения в Бразилии достигло десяти человек

По последним данным, в результате крушения судна на реке Шингу в Бразилии погибли не менее 10 человек, поиски еще порядка 40 пассажиров продолжаются. Об этом сообщает телеканал Globo со ссылкой на спасателей.

Ранее сообщалось о нахождении тел семи погибших. Из 70 пассажиров, находившихся на борту судна, 15 были спасены, судьба остальных пока неизвестна.

Как отметили в надзорных органах Бразилии, судно не было лицензировано для пассажирских перевозок. В связи с этим, пассажиры на борту судна находились нелегально.

Как стало известно ранее, судно затонуло на реке Шингу в Бразилии 22 августа. Оно выполняло ночной рейс из города Сантарена в Витория-ду-Шингу. Причины кораблекрушения выясняются.