Катар объявил о восстановлении дипотоношений с Ираном

Катар вернет своего посла, отозванного из страны в прошлом году, в Тегеран. Об этом говорится в заявлении катарского МИД.

В МИД Катара заявили, что дипломат «вернется в Тегеран для выполнения своих дипломатических обязанностей». «Государство Катар выразило стремление укреплять двусторонние отношения с Исламской Республикой Иран во всех областях», — подчеркнули в МИД Катара.

Катар отозвал своего посла из Ирана в январе прошлого года. Причной этого решения стали атаки, прошедшие в Иране, на посольство Саудовской Аравии в Тегеране и консульство в Мешхеде, ставшие ответом на казнь шиитского проповедника Нимра ан-Нимра. Тогда же дипотоношения с Ираном разорвали Саудовская Аравия, Бахрейн и Судан.​