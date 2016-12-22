Глава Большого театра пообещал добиться личной встречи с Серебренниковым

Владимир Урин, гендиректор Большого театра, намерен подать ходатайство о личной встрече с находящимся под домашним арестом режиссером Кириллом Серебренниковым. Об этом Урин рассказал в интервью радиостанции «Коммерсантъ FM».

По словам Урина, он хотел бы лично обсудить с Серебренниковым возможность дальнейшей работы режиссера над спектаклем «Нуреев». По мнению гендиректора Большого, из домашнего заключения продолжить работу режиссер не сможет. «Если речь идет о домашнем аресте, то, к сожалению, продолжать свою работу не сможет. «Мы договорились с Кириллом Серебренниковым по поводу конкретно спектакля «Нуреев», что в сентябре увидимся сразу после моего выхода из отпуска — мы с ним по телефону разговаривали, он как раз был в Петербурге — и обсудим все уже подробно по срокам репетиций и выхода», — рассказал Урин.

Урин пояснил, что на встрече он хотел бы обсудить вопрос о передачи работы по постановке спектакля кому-либо из ассистентов Серебренникова. «Я буду обращаться к следствию, ходатайствовать о разрешении встретиться с Кириллом Серебренниковым, обсудить это с ним в присутствии следователя, потому что дальше этот вопрос все равно находится не только в компетенции моей как директора, но и его как создателя спектакля», — добавил он

Кирилл Серебренников, задержанный накануне, 23 августа был отправлен под домашний арест Басманным судом столицы. Под арестом он будет оставаться до 19 октября. При этом, в случае согласия следователя, ему будет предоставлена возможность посещать театр для работы.

Обвинения против Серебренникова связаны с делом о хищении госсредств, выделявшихся в виде субсидий на работу «Седьмой студии», основанной режиссером. По версии следствия, в результате мошеннических действий ее сотрудников было похищено 68 млн руб. Сам Серебренников свою вину не признает.