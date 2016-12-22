МИД Судана выразил соболезнования в связи со смертью российского посла

Власти Судана выразили официальные соболезнования в связи со смертью Миргаяса Ширинского, российского посла в стране. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление МИД африканского государства.

Текст заявления цитирует «РИА Новости». «Министерство иностранных дел скорбит по послу Миргаясу Ширинскому, который прилагал дружеские и искренние усилия для развития привилегированных отношений между двумя странами и народами в различных сферах», — заявили в суданском МИД.

Ширинский был найден мертвым в посольской резиденции в Хартуме. Ранее информацию о смерти дипломата подтвердил МИД России. По информации телеканала Al Arabiya, тело Ширинского было найдено в бассейне. Как утверждают источники, у дипломата были проблемы со здоровьем.