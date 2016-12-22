Московская полиция задержала виновника ДТП на Волоколамском шоссе, произошедшего 25 июля, Андрея Смирнова. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По информации «РЕН ТВ», задержанный является сыном экс-главы МГТС. В пресс-службе полиции уточнили, что задержание было произведено еще накануне. «22 августа в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции водитель автомобиля Mercedes был задержан на улице Маршала Конева. Подозреваемому избрана мера пресечения в порядке статьи 91 УПК РФ», — рассказали в правоохранительных органах.

Андрей Смирнов, 1984 года рождения, был объявлен в федеральный розыск в конце июля. Полиция признала его предполагаемым виновником ДТП, произошедшего 25 июля на Волоколамском шоссе. Тогда Смирнов, находившийся за рулем Mercedes, устроил гонки на дороге. Во время выезда на встречную полосу он врезался в автомобили Skoda и Fiat, после чего Fiat отбросило в сторону автобуса марки Mercedes.

В результате аварии пострадали четыре человека, а само шоссе было перекрыто в обе стороны. Смирнов с места ДТП скрылся.