Шойгу показали кустарное оружие боевиков в Сирии

Министру обороны Сергею Шойгу на военно-техническом форуме «Армия-2017» в разделе, посвященном участию российских ВКС в операции в Сирии, продемонстрировали образцы заводского и кустарного оружия, которым пользуются боевики. Об этом сообщает телеканал «Звезда», который опубликовал видео с экспозиции.

Видео: Телеканал ЗВЕЗДА

В частности, министру показали захваченное оружие и снаряжение, которым пользуется запрещенная в России террористическая группировка «Джебхат ан-Нусра». В их числе — транспорт, винтовки американского, французского и австрийского производства, охотничьи ружья, самодельные минометы и пулеметы, а также боеприпасы к ним. Так, один из образцов вооружений калибром 23 мм создан из пересверленного торсионного вала БМП.

Фото: Министерство обороны России

Фото: Министерство обороны России

В июле в Минобороны РБК сообщили, что на выставке «Армия-2017» в парке «Патриот» покажут образцы оружия, которое используют боевики в Сирии. «Сирийская» тема должна была занять целый павильон. В частности, анонсировалась демонстрация так называемых шайтан-машин, тачанок, кустарных минометов, которые используют в качестве снарядов газовые баллоны, и других образцов оружия террористов.

Международный военно-технический форум «Армия-2017» открылся 22 августа на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот» в Подмосковье (близ Кубинки). РБК писал о том, что концерн «Калашников» представил на форуме нелетальное оружие для противодействия так называемому лоукост-терроризму. Так, было продемонстрировано устройство, способное приостановить автомобиль и блокировать самодельное взрывное устройство (СВУ). Кроме того, данное устройство способно блокировать передачу данных с дронов, которые используются сейчас в том числе террористами на Ближнем Востоке для разведки и бомбардировок.

Форум «Армия-2017» продлится до 27 августа.