Говорухин прокомментировал уход Михалкова из Фонда кино

Режиссер Станислав Говорухин назвал полезным уход его коллеги Никиты Михалкова из попечительского совета Фонда кино. Об этом он сказал в интервью «МК».

«Демонстративный выход Никиты Сергеевича [Михалкова] — полезный звоночек, я считаю, к этому надо прислушаться», — отметил он. «Не то чтобы я с ним согласен, но понимаю его поведение», — добавил Говорухин.

Режиссер отметил, что не знает, по какой причине Михалков решил покинуть фонд. Вместе с тем он подчеркнул, что попечительский совет мог бы «работать получше и поответственнее, так что тут отчасти Михалков прав». «Не мешало бы нам всем надрать задницу», — добавил Говорухин.

О выходе из попечительского совета Фонда кино Михалков заявил ранее 23 августа. Он объяснил такое решение тем, что «чувствует свою безответственность», а также «безответственность руководства фонда». Он также заявил, что один из новых членов совета, пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова оказывает идеологическое давление на совет, использует административный ресурс. Кроме того, он обвинил ее в «русофобии» и «византийстве».

Тимакова в ответ на слова режиссера заявила, что представляет в совете интересы правительства, в то время как Михалков не появлялся на заседаниях.

Председатель попечительского совета Фонда кино Владимир Толстой, советник президента по культуре, в беседе с РБК назвал заявление Михалкова о выходе из попечительского совета «эмоциональной реакцией творческого человека».