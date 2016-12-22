В Петербурге арестовали основателя кооператива «Семейный капитал»

Невский суд Санкт-Петербурга арестовал основателя кооператива «Семейный капитал» Игоря Белоусова, который подозревается в мошенничестве, сообщает «Фонтанка».

Как рассказали изданию в суде, по версии следственного управления ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области основатель кооператива похитил 170 млн руб., вложенных пайщиками. Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел ходатайство о заключении Белоусова под стражу сроком на два месяца. Ему вменяется ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Ранее сообщалось, что в июле на председателя кооператива Наталию Верхову была заведена серия уголовных дел. Они касаются эпизодов уклонения организации от выплаты кредиторской задолженности пайщикам, которые не дождались процентов от своих вкладов или возврата самих вложенных средств. Задолженность перед ними составляет 10 млн руб. Верхова заявила, что выплаты производятся уже месяц, но до пайщиков не доходят. Возбуждение в отношении нее дела она считает «местью» судебных приставов.

Кооператив «Семейный капитал» был создан в 2011 году. Заявленной целью его создания было развитие сельского хозяйства — строительство молочных ферм, магазинов — на вклады физических лиц. Прибыль планировалось распределять между пайщиками, их в кооперативе было до 20 тыс. В 2015 году в кооперативе была введена временная администрация из-за «неуплаты обязательных платежей в установленный срок» и «неоднократного нарушения финансовых нормативов в сфере кредитной кооперации». В мае 2016 года было возбуждено дело в отношении основателя кооператива Игоря Белоусова. Организация была признана банкротом в августе 2016 года. К осени 2016-го к «Семейному капиталу» было подано более 2 тыс. исков о расторжении договоров и требований о возврате вкладов. Общая сумма исков, которые находятся в Федеральной службе судебных приставов, составля​ет 360 млн руб.