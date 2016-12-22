«Мосводосток» отправил 350 бригад ликвидировать последствия ливня

«Мосводосток» перешел на усиленный режим работы, сообщили РБК в пресс-службе предприятия.

Около 350 бригад «Мосводостока» ликвидируют последствия ливня в столице. «На сегодняшние сутки 350 бригад. Происшествий никаких нет. Особое внимание уделяется пониженным местам — они больше подвержены [затоплению]», — сказали на предприятии.

Московский метрополитен также перешел на усиленный режим работы в связи с ухудшением погодных условий, сообщается в Twitter подземки. «При обильных осадках уборка вестибюлей и лестничных сходов в метро производится чаще, что позволяет избежать травмирования пассажиров и попадания грязи в механизм эскалатора», — говорится в сообщении. Столичное метро также проводит «постоянный мониторинг течей и влажности», чтобы предотвращать сбои в работе электрооборудования.

Ранее МЧС предупредило жителей столицы о ливне и шквалистом ветре. Гроза и ветер ожидаются в Москве также 24 августа.