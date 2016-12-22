Бастрыкин поручил проверить сообщения об участившихся врачебных ошибках

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства проанализировать ситуацию с участившимися сообщениями о врачебных ошибках. Об этом сообщается на сайте СКР.

Кроме того, Бастрыкин поручил проанализировать работу региональных подразделений, а также внести предложения о наказании сотрудников и их руководителей при выявлении нарушений.

Такое поручение председатель СКР дал после того, как по одному из федеральных каналов показали сюжет о врачебных ошибках в нескольких регионах, в результате которых пострадали девушка и дети, следует из сообщения. «В частности, в сюжете упоминались случаи в Республике Бурятия, Приморском и Хабаровском краях», — уточнили в СК.

В сюжете рассказывалось о том, что ребенок из Бурятии получил инвалидность после того, как ему неправильно поставили диагноз и сделали операцию, которая, по мнению родственников, была ему противопоказана. В результате неправильного лечения у девушки из Хабаровского края отказали ноги. В материале также указывалось, что девочке из Приморского края из-за неверно поставленного диагноза провели лечение, которое также принесло вред здоровью.

После этих сообщений следственные управления СК по Хабаровскому и Приморскому краю, а также Республике Бурятия начали проверки, отмечается в сообщении. Бастрыкин поручил срочно подготовить доклад об этих случаях.