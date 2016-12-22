В ЮАР пройдет первый легальный аукцион по продаже рогов носорога

В Йоханнесбурге (ЮАР) проведут первый онлайн-аукцион, где легально выставлены на продажу 254 носорожьих рога. Торги стали возможны после того, как собственник крупнейшего в мире стада выиграл суд у правительства страны, сообщает Reuters.

Южноафриканский суд отклонил ходатайство правительства о запрете Джону Хьюму, продавцу рогов, совершать подобные действия. Аукцион пройдет в Йоханнесбурге в пятницу, 25 августа, в 13:00 по местному времени (14:00 мск).

Хьюм владеет крупнейшим в ЮАР стадом носорогов (1500 особей), которое находится на ферме к юго-востоку от Йоханнесбурга. Рог носорога пользуется огромным спросом в Восточной и Юго-Восточной Азии, главным образом в Китае и Вьетнаме. В Азии он используется в лекарствах, применяемых в традиционной медицине.

Хьюм объясняет удаление рогов у животных тем, что это поможет избежать убийства носорогов браконьерами ради данного сырья. Кроме того, продажа рога требуется Хьюму, по его словам, для того, чтобы оплачивать охрану стад, цена на которую растет. Охрана, по его словам, включает в себя сухопутные вооруженные патрули, вертолеты и подключенные к электричеству ограждения.

Как Хьюм сообщил агентству, рога удаляются у животных под наркозом, что делает операцию безболезненной. Для того чтобы новый рог вырос, требуется до двух лет, пояснил Reuters председатель Ассоциации владельцев носорогов Пелэм Джонс.

Торговля рогом носорогов запрещена конвенцией ООН. Запрет также касается экспорта подобного товара за пределы ЮАР. Власти страны опасаются, что рог после аукциона может быть нелегально отправлен в Азию. Кроме того, это приводит к истреблению животных браконьерами. Так, в 2016 году в США профессора Ивея Чженга оштрафовали на $500 тыс. за контрабанду слоновой кости и рогов носорога в Китай.

