Глава Пентагона прилетел в Киев в День независимости Украины

Министр обороны США Джеймс Мэттис прилетел в Киев в среду, 23 августа, сообщает агентство УНИАН.

Мэттиса встретили американские дипломаты, в том числе посол США на Украине Мэри Йованович.

Ранее президент США Дональд Трамп поздравил своего украинского коллегу Петра Порошенко с предстоящим Днем независимости Украины и пообещал поддержку в стремлении восстановить суверенитет и территориальную целостность страны. Американский лидер добавил, что поддержит это государство в его стремлении «стать европейской страной». Об этом сообщила пресс-служба украинского президента.

Пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко приветствовал слова американского лидера Дональда Трампа по случаю 26-й годовщины независимости Украины, написав об этом на своей странице в Facebook. Он приложил к своей публикации фотографию соответствующего поздравления Трампа.

День независимости Украины является особым праздником уже достигнутых результатов, несмотря на существующие впереди вызовы, отметил пресс-секретарь.

О том, что глава Пентагона 24 августа будет присутствовать на параде по случаю Дня независимости Украины, сообщала 20 августа пресс-служба американского Министерства обороны. В сообщении говорилось, что он встретится с президентом Украины Петром Порошенко​ и министром обороны Степаном Полтораком.

На следующий день Порошенко заявил, что переговоры с министром обороны США «чрезвычайно важны для укрепления обороноспособности Украины». По данным УНИАН, украинский лидер назвал символичным то, что для «совместного празднования 26-й годовщины независимости Украины» в Киев прибудет министр обороны США.

Порошенко выразил уверенность, что переговоры с Мэттисом, который, по его словам, является большим другом Украины, будут иметь «чрезвычайно важное значение для укрепления обороноспособности нашего государства, потому что в беде познаются настоящие друзья».