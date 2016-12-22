МВД Великобритании по ошибке отправило гражданам ЕС письма о депортации

Британское МВД по ошибке отправило примерно ста гражданам ЕС, которые живут в стране, уведомления о грозящей им депортации. Получателям предписывалось в течение определенного срока добровольно покинуть Великобританию

Фото: Luke MacGregor / Reuters

Министерство внутренних дел Великобритании по ошибке отправило около ста писем с информацией о депортации проживающим в стране гражданам Евросоюза. Об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на МВД Великобритании.

В письме указывалось, что человека, которому оно было адресовано, депортируют, если он добровольно не покинет Великобританию, пишет издание. МВД страны, как отмечает газета, принесло свои извинения всем гражданам ЕС, которые получили уведомления.

Как пишет The Guardian, об ошибке стало известно после того, как преподаватель из Финляндии Ева Йоханна Холмберг, которая проживает в Великобритании со своим супругом, рассказала о полученном от МВД письме. В нем указывалось, что она обязана покинуть страну в течение месяца, отмечала она.

The Guardian обратился к МВД Великобритании с просьбой разъяснить ситуацию, после чего представитель ведомства заявил об ошибке. «Мы изучаем, почему это произошло, и связываемся со всеми, кто получил это письмо, чтобы сказать об ошибке», — сказал он.

В конце июня правительство Великобритании опубликовало планы изменения статуса живущих в Британии европейцев после Brexit. Согласно программе, они могут остаться жить и работать в стране после выхода Великобритании из Евросоюза, однако для этого им необходимо будет снова подать заявку на проживание. Тем из них, кто проживает в Британии менее пяти лет, необходимо будет подождать, пока этот срок пройдет.