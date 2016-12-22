«Система» обжалует решение о взыскании по иску «Роснефти» 136 млрд руб.

АФК «Система» намерена обжаловать решение Арбитражного суда Башкирии по иску «Роснефти», в соответствии с которым с компании должно быть взыскано 136,273 млрд руб. Об этом заявил РБК представитель АФК «Система» Сергей Копытов.

«Мы будем обжаловать решение суда. Признав убытки «Башнефти» на сумму 136,3 млрд руб., судья фактически поставила под сомнение законность таких стандартных корпоративных процедур, как подготовка к IPO, выкуп и погашение собственных акций. Судья не отвергла и самое абсурдное требование истцов, которое подразумевает ответственность АФК «Система» за такой макроэкономический показатель, как курс рубля. Решение судьи, без преувеличения, имеет судьбоносное негативное значение для экономического развития нашей страны», — сказал он.

Копытов подчеркнул, что судья отклонила практически все ходатайства АФК «Система», «проигнорировала целый ряд заключений ведущих специалистов в области экономики и права и отказалась от проведения независимой судебной финансово-экономической экспертизы».

«В целом процесс протекал абсолютно однобоко, ни о какой беспристрастности не было и речи, что и предопределило сегодняшнее решение», — заключил представитель «Системы», отметив, что компания по-прежнему уверена в своей юридической позиции и считает, что «в дальнейшем в результате объективного разбирательства суд признает правоту корпорации».

Ранее о намерении обжаловать приговор заявила ТАСС адвокат «Системы» Елена Демина.

Арбитражный суд Башкирии частично удовлетворил иск «Роснефти» к АФК «Система» 23 августа. Вместо требуемых 170,6 млрд руб. судья решила взыскать в пользу «Роснефти» «только» 136,2 млрд руб.

«Система» пыталась договориться с «Роснефтью» о внесудебном урегулировании спора с привлечением независимого аудитора, но нефтяная компания ей отказала.