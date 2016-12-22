Мединский счел домашний арест Серебренникова «очень печальной ситуацией»

Министр культуры России Владимир Мединский назвал арест художественного руководителя «Гоголь-центра» и режиссера Кирилла Серебренникова «очень печальной ситуацией». Об этом он сообщил ТАСС.

Комментируя ситуацию, которая сложилась вокруг режиссера, он отметил: «Я знаю, что это дело не заказное», передает «РИА Новости».

Мединский добавил, что возглавляемое им ведомство может сделать «только одно — усилить контроль за приемкой документов по грантам, которые Министерство культуры выдает».

Серебренникова задержали сотрудники Следственного комитета (СК) в Санкт-Петербурге 22 августа во время съемок фильма. Следствие предъявило ему обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Режиссер подозревается в организации хищения госсредств на сумму более 68 млн руб., которые выделили в период с 2011 по 2014 год на реализацию проекта «Платформа».

Ранее в среду, 23 августа, суд поместил обвиняемого под домашний арест. Он будет отбывать его до 19 октября в московской квартире, которая находится на улице Пречистенка.

Адвокат худрука театра Дмитрий Харитонов заявил, что обжалует домашний арест своего подзащитного. Защитник добавил, что на имущество обвиняемого также могут наложить арест.