В Петербурге оштрафовали на 150 тыс. руб. активиста за акцию у Смольного

Суд в Санкт-Петербурге оштрафовал федерального координатора движения «Весна» и члена «Открытой России» Николая Артеменко на 150 тыс. руб. за акцию перед зданием администрации города. Об этом РБК сообщил сам Артеменко.

Он рассказал, что провел акцию совместно с координатором петербургского отделения «Весна» Анастасией Кадетовой, которую также оштрафовали на 10 тыс. руб. «Мы с этим решением не согласны и будем обжаловать его в Мосгорсуде», — подчеркнул активист.

Акцию провели перед Смольным институтом, где находится мэрия и здание правительства области, в знак несогласия с тем, что Марсово поле в Санкт-Петербурге исключили из списка гайд-парков, уточнил Артеменко. Активисты развернули баннер длиной шесть метров с надписью «Теперь гайд-парк будет здесь» и подсветили его файерами.

По словам координатора «Весны», акция длилась около двух минут, после чего подошли сотрудники ФСО и попросили свернуть баннер. После этого к активистам подошли сотрудники полиции. «В течение часа мы разбирались, потом нас доставили в отдел полиции», — рассказал он.



Артеменко добавил, что на него составили протокол об административном правонарушении по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение порядка организации митинга, демонстрации или пикетирования).

Он также рассказал, что в предыдущий раз полиция его задержала на акции «Открытой России» 29 апреля. «Там задержание происходило по-другому. Я просто вышел из метро и меня задержали как организатора акции», — отметил он.

Власти Петербурга 21 августа исключили Марсово поле из перечня гайд-парков — мест, на которых предполагается особый порядок проведения публичных мероприятий, из-за обращения граждан, которые «недовольны проведением митингов на братской могиле».

Ранее, 12 июня, на Марсовом поле состоялся митинг против коррупции сторонников оппозиционного политика Алексея Навального. На акции были задержаны 500 человек, 73 из которых оказались несовершеннолетними.